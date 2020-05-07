Исландия сообщила о последних больных коронавирусом в стране. Сразу 97% пациентов с COVID-19 уже выписались из больниц.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правительство страны.

"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек", - указано в сообщении.

Из 39 оставшихся больных коронавирусом в Исландии, трое человек находятся на стационарном лечении, но врачи сообщают, что их состояние стабильное. С 4 мая в стране началась отмена некоторых карантинных ограничений, как и анонсировалось ранее.

Напомним, в Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами коронавируса нового типа. Второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, который появился в китайском Ухане. Врач полагает, что, возможно, это первый известный случай двойного заражения. Специалист добавил, что второй штамм более агрессивный, так как пациент заразил несколько людей именно им.

Как сообщала "Страна", страны Европы поочередно начали снимать карантинные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.