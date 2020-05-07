Несколько препаратов, предназначенных для лечения гепатита С, были определены в качестве потенциальных кандидатов для борьбы с COVID-19. Причем это было сделано в ходе вычислений с использованием суперкомпьютера MOGON II в Майнцском университете имени Иоганна Гутенберга (Германия).

О результатах исследования сообщается на сайте университета.

MOGON II является одним из самых мощных компьютеров в мире. Управляющие им ученые симулировали способ, которым около 42 000 разных веществ, перечисленных в открытых базах данных, связываются с определенными белками SARS-CoV-2 и тем самым препятствуют проникновению вируса в организм человека или его размножению. Этот метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка. Он намного быстрее и дешевле, чем лабораторные эксперименты.

Немецкие исследователи были первыми, кто использовал молекулярную стыковку применительно к SARS-CoV-2.

Используя MOGON II, специалисты провели более 30 миллиардов одиночных расчетов в течение двух месяцев и обнаружили, что комбинации четырех лекарств от гепатита С - симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира - обладают высокой способностью связывать SARS-CoV-2. Вероятно, они могут предотвратить заболевание.

Действенность препаратов объясняется тем, что SARS-CoV-2 и вирус гепатита С являются вирусами одного типа - так называемыми одноцепочечными РНК-вирусами.

По мнению исследователей, еще одним эффективным средством против нового вируса может стать вещество, содержащееся в японской жимолости. Его используют в Азии против других заболеваний.

Теперь результаты исследований остается проверить в лабораторных экспериментах и ​​клинических исследованиях.

Стоит добавить, что молекулярная стыковка уже успешно применялась при поиске активных веществ против коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV.

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