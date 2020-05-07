Ученые выяснили, что антитела к коронавирусу начинают выделяться в организме не ранее четвертого дня после заражения. У большинства этот процесс запускается через 14-24 дня.

Об этом сообщил иммунолог и заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России Григорий Ефимов, передает ТАСС.

"У некоторых больных антитела могут появляться с четвертого дня от начала заболевания, от симптомов, которые человек сам описал и считает началом заболевания. На 14 день где-то у половины пациентов они есть, а к 20-24 дню это почти 100% пациентов, которые имеют антитела", - заявил Ефимов.

Он отметил, что у некоторых антитела начинают появляться на четвертый день после заражения, у половины - в конце второй недели. Однако еще половину граждан понадобится лечение на срок до 24 дней, чтобы полностью побороть болезнь.

Также врач считает, что делать тесты на коронавирус нужно лишь тем, кто мог им переболеть, контактировал с зараженными или имеет характерные симптомы. По словам Ефимова, антитела в организме могут сохраняться достаточно долго.

Напомним, президент США Дональд Трамп несмотря на свои ранние обещания, уже не уверен на все 100% в том, что вакцина от коронавируса будет готова до конца этого года.

Как сообщала "Страна", в штате Нью-Йорк начали тестировать граждан на иммунитет к коронавирусу. У 12,3% населения штата он есть. В самом городе Нью-Йорк антитела имеют пятая часть протестированных.