За последние сутки в Италии из больниц выписали рекордное количество пациентов с коронавирусом - 8 014 человек.

Об этом сообщает местное издание La Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.

Всего излечившихся от коронавируса в Италии насчитывается 93 245 граждан, за последние сутки их стало больше на 8 тысяч человек.

За минувшие сутки в Италии зарегистрировано рекордное число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов. За это время от болезни излечились 8 014 человек.

За этот же промежуток времени зарегистрировали еще 1 444 новых зараженных коронавирусом, что в несколько раз меньше показателей двухнедельной давности. Всего в Италии известно о 214 457 заражениях, не считая излечившихся и 29 684 скончавшихся человека.

Напомним, количество больных коронавирусом в Италии остается стабильным по сравнению со показателями за прошлые дни. Так, за последние сутки в стране зарегистрировали 2 086 случаев заражения.

Как сообщалось ранее, "Страна" разбиралась, что сейчас происходит на передовой войны с коронавирусом и как в закрытой Италии живут украинцы.