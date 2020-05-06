Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и средствам массовой информации свою принадлежность к Вооруженным силам.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года.

Теперь распространение военными в интернете информации, позволяющей определить их принадлежность к ВС, а также информации о других военных и членах их семей будет считаться грубым проступком.

Военные также не имеют права разглашать информацию о дислокации или передислокации, им нельзя будет иметь устройства, на которых могут храниться и передаваться через интернет фото, видеоматериалы и данные геолокации.

Они не должны иметь при себе электронные изделия, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы.

Согласно документу, эти меры действуют, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах, в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.

Кроме того, запрещается иметь при себе такие приборы при несении боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей; нахождении на территории воинской части.

Использование гаджетов также запрещено при прохождении военных сборов.

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