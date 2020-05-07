Кернес грозится запустить метро через 5 дней

Главной темой вчерашнего "коронавирусного" дня была борьба за общественный транспорт. Регионы разделились в вопросе о том, нужно ли разрешать работу общественного транспорта для всех или нет. Некоторые, впрочем, уже его разрешили, но в Черновцах, которые удерживают печальное лидерство по количеству заболевших, от любых послаблений отказываются.

В худшем по сравнению с остальными городами положении оказались Киев, Харьков и Днепр. Если в остальных городах общественный транспорт – автобусы, троллейбусы и трамваи – подчинен только местным властям, то главный транспорт трех указанных городов – метро – по непонятным причинам подчинен Мининфраструктуры.

Виталий Кличко, правда, по этому поводу не очень переживает – он вообще настроен держать киевлян на карантине как можно дольше. А вот мэр Харькова Геннадий Кернес вчера заявил, что хочет запустить метро уже с 12 мая – то есть с даты предыдущего окончания карантина. При этом харьковский голова сетует, что не может обсудить данную тему с премьером.

Решится ли Кернес на самом деле запустить метро до окончания официального карантина и тем самым, по сути, превзойти подвиг черкасского мэра? В принципе, это не так уж и важно. Важно то, что харьковский мэр накануне местных выборов активно раскручивает тему "хороший мэр – плохая столица".

Если метро вдруг заработает 12 мая (что маловероятно), то вся заслуга в этом будет принадлежать Кернесу. А если не заработает – то во всем виноватой окажется центральная власть вместе со "слугами народа".

Местные выборы: Зеленский дал добро на партии мэров

Вчера одной из главных тем обсуждения были местные выборы. На эту тему высказался сам президент, неожиданно для всех раскритиковав планы собственной фракции. Владимир Зеленский назвал "хитросделанными" отдельных политиков, заявив, что с помощью нормы об общенациональном 5%-м барьере на местных выборах они хотят сохранить свое влияние в регионах, где у них нет популярности.

Правда, сложилось впечатление, что президент напутал, когда критиковал идею о 5%-м барьере. Единственный, кто с нею выступил, – это глава его собственной партии Александр Корниенко, который как раз и предлодил, чтоб по всем регионам учитывался результат только тех партий, которые возьмут не менее 5% в целом по стране.

Однако Зеленский все время вспоминал каких-то "старых политиков", пытающихся сохранять влияние с помощью такого законопроекта.

Логики, конечно, в этом нет никакой, поскольку без "слуг народа" закон все равно не мог быть проведен через парламент. А у "слуг" еще нет никакого влияния в регионах, которое нужно сохранять.

Но главное в другом: президент заявил, что право попасть в местные советы должны иметь и маленькие партии, и беспартийные мажоритарщики. Если отбросить правильные слова о защите прав избирателей, то в сухом остатке это означает, что Зеленский уже не рассчитывает получить в местных советах монобольшинство. И в такой ситуации предпочитает договариваться с местными элитами, а не с региональными филиалами общеукраинских партий.

Именно местные элиты выигрывают от заявления президента. Условный Геннадий Кернес или его тезка Труханов могут опять создать свои партии и с их помощью получить собственные фракции в горсоветах. И с их помощью потом договариваться с властью о совместной коалиции – формальной или фактической.

В таком раскладе в конечном итоге заинтересованы обе стороны потенциальных договоренностей. Но этот расклад означает, что Зеленский отказался от планов монополизировать всю вертикаль власти. Местные элиты, во многих регионах не меняющиеся с 1990-х годов, могут перевести дыхание.

Но расслабляться им все равно не следует. Не факт, что президент не поменяет свою точку зрения ближе к выборам.

Внечередное заседание ВР: кто защитит врачей лучше?

Пока президент критиковал депутатов, они готовились к сегодняшнему внеочередному заседанию парламента. Это заседание – первый в истории нынешнего созыва случай, когда парламент собирают не по решению власти, а по требованию оппозиции. Оппозиционные фракции смогли договорится между собой и собрать 150 голосов для созыва заседания, на котором будут рассмотрены законопроекты по поддержке медработников в условиях эпидемии.

В принципе, предлагаемые законопроекты – чисто пиаровского свойства. Тем более что их подала фракция Порошенко, который в образе защитника врачей выглядит особенно дико после того, как он два года продержал в должности и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун – автора медреформы, по которой две трети врачей могут остаться без работы. Да и сбор 150 подписей сам по себе ничего не означает – ведь 226 голосов без монобольшинства набрать невозможно.

И все-таки "слугам" пришлось напрячься. Они попали в классическую парламентскую вилку: с одной стороны, нельзя не поддержать популярную тему (это чревато падением собственного рейтинга), с другой – нельзя поддержать инициативу конкурента (это чревато ростом его рейтинга).

В обычной ситуации такие законопроекты просто рубят на стадии допуска в повестку дня – для электората это остается незамеченным. Но раз уж оппозиция смогла сформировать собственную повестку, пришлось "слугам" срочно изобретать альтернативу – то есть приблизительно такие же популистские законопроекты, но уже с авторством депутатов их фракции.

Их включение в повестку дня означает, что за порошенковский законопроект голосов точно не будет. Но и насчет голосов под законопроект от "слуг" тоже большой вопрос: ведь, по сути, его внесение – вынужденная мера, а не инициатива правительства. А потому, не исключено, что законы примут лишь в первом чтении, а потом забудут.

"Слуги" против Ахметова: битва за электричество

Параллельно с подготовкой к внеочередному заседанию "слуги" были заняты исследованием энергетического рынка страны. 97 нардепов от правящей фракции отправили в Кабмин обращение, в котором требуют от правительства пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны – с тем, чтобы доля электроэнергии, выработанной на атомных станциях, не снижалась.

Объективно инициатива 97 "слуг" выгодна для среднестатистического украинца. У многих уже возникло подозрение, что нынешнее правительство ведет энергетическую политику в пользу холдингов Рината Ахметова: в частности, планируя уменьшение производства дешевой электроэнергии на атомных станциях, оно увеличивают долю дорогого электричества, произведенного на ТЭС и на солнечной энергии. И там, и там большая доля принадлежит владельцу ДТЭК.

А так как электричество от ТЭС и по "зеленому тарифу" существенно дороже "атомного", то в правительстве уже строят планы по повышению тарифов для населения.

Впрочем, обращение не значит, что "слуги" озаботились кошельками населения. Дешевая электроэнергия нужна, в частности, предприятиям Игоря Коломойского, и не случайно среди подписантов обращения оказались депутаты из его группы влияния.

Причем, что интересно, они в кои-то веки оказались в одном списке с целым рядом "соросят". Мотивацию последних понять труднее, но, в принципе, известно, что в прозападной "грантовской" тусовке недолюбливают всех олигархов скопом (разве что кроме Виктора Пинчука).

Поэтому удивительный в принципе союз "коломойцев" и "соросят" в данном случае вполне объясним. Однако интересно другое: как отреагирует правительство. Ведь если оно действительно лоббирует интересы Ахметова, то выполнять требования обращения никак нельзя. Собственно, эта ситуация и станет маркером, который покажет, кто и как из олигархов сейчас влияет на исполнительную власть.

СБУ займется духовными ценностями?

У Банковой тем временем другие заботы. Вчера стало известно о законопроекте за подписью Владимира Зеленского, в котором предлагается внести изменения в закон об СБУ, причем изменения, мягко говоря, нестандартные.

Службе безопасности Украины предлагается расширить перечень пунктов национальной безопасности, которые она должна защищать. И в этот перечень предлагается внести, среди прочего, "духовные, морально-этические, культурные, исторические, интеллектуальные и материальные ценности" общества.

Формулировка предельно размытая и именно этим опасная. Относится ли к "духовным ценностям общества", к примеру, фигура Тараса Шевченко? Безусловно. И благодаря предлагаемой формулировке под запрет ставится не только критика поэта, но даже нестандартная трактовка его образа.

Если бы такой закон существовал 20 лет назад, то в компетенцию СБУ попал бы "Вурдалак Тарас Шевченко" Олеся Бузины.

Еще хуже с "историческими ценностями" общества, поскольку они у нас меняются в зависимости от того, какая власть находится на Банковой. Для одной части общества исторические ценности – это День Победы. Для другой – ОУН-УПА и другие националистические герои. Исходя из предлагаемой нормы закона, СБУ должна защищать то одни исторические ценности, то другие – при этом рассматривать в качестве врагов сторонников то одной версии истории, то другой.

Все это в корне противоречит не только очевидной необходимости деполитизации СБУ, но и здравому смыслу. Однако на Банковой почему-то отсутствие здравого смысла в собственном предложении не видят.