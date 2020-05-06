Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы задержали еще четырех наемников, которые предпринимали попытки вторгнуться на территорию этой латиноамериканской страны.

Об этом сообщает телеканал VTV, ссылаясь на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

По словам лидера Венесуэлы, гражданско-военно-полицейская операция по поимке наемников все еще продолжается.

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

Ранее сообщалось, что операция "Гидеон" потерпела крах. Американские наемники, которые пытались свергнуть президента Венесуэлы, задержаны.