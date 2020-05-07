Известный британский уличный художник Бэнкси поделился своей новой картиной, посвященной героизму врачей во времена пандемии. В оригинале полотно появилось в больнице Саутгемптон в британском графстве Хэмпшир.

Об этом сообщает ВВС.

"Правила игры меняются", - написал он. Фраза также может означать "Переломный момент" в зависимости от перевода. Задумка автора могла быть и в том, чтобы подпись звучала двояко.

На картине размером метр на метр изображен мальчик, который играет с куклой медсестры. Игрушка повторяет жесты супермена, который вместе с другими супергероями лежит в мусорной корзине. На костюме куклы изображен красный крест - это единственный цветной элемент картины.

Известно, что Бэнкси оставил вместе с картиной записку, в которой поблагодарил медиков за их работу и выразил надежду о том, что "это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым".

Полотно планируют вывесить в больнице до осени, после чего продадут на аукционе ради сбора средств на пожертвования для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Напомним, известный уличный художник Бэнкси создал новую работу, посвященную теме карантина и самоизоляции. На стенах своей ванной комнаты он изобразил крыс, которые устроили беспорядок.

Как сообщала "Страна", в Париже похитили дорожный знак с приписываемым британскому уличному художнику Бэнкси граффити, который стоял у въезда в подземную парковку Центра Помпиду.