Мужчины более подвержены заражению коронавирусом и тяжелому протеканию болезни. Это касается не только COVID-19, но и других заболеваний.

Об этом сообщил инфекционист Николай Малышев, передает "МК".

"Причина этого явления - прежде всего в менее здоровом образе жизни мужчин и, в частности, в таких вредных привычках, как курение и употребление алкоголя", - заявил он.

По словам инфекциониста, мужчины из-за своей физиологии в принципе менее приспособлены к плохим условиям жизни и труднее переносят болезни, поэтому и коронавирусом заражаются чаще.

"Не случайно ведь, что на каждые 489 девочек на земле рождаются 511 мальчиков, часть из которых сравнительно рано погибнет. В итоге примерно к 40 годам число женщин и мужчин примерно выравнивается", - добавил Малышев.

Напомним, в Украине большинство погибших из-за Covid-19 - женщины. По статистике Минздрава на мужчин приходится 43,8% летальных случаев. При этом на каждые 100 тысяч населения страны коронавирусом заражаются шесть человек.

Как сообщала "Страна", коронавирус поражает разные органы больного, а не только дыхательные пути. У почти 90% госпитализированных с обострениями COVID-19 действительно обнаружена пневмония, но у более, чем половины также наблюдается - ДВС-синдром, а у примерно 20% нашли повреждения сердечной мышцы. Еще 15% зараженных оказались больны повреждениями почек.