"Мы не Украина". Ротшильд жестко ответил Трампу
В социальной сети Twitter член известной династии банкиров Дэвид Ротшильд поспорил с президентом США Дональдом Трампом.
Глава Белого дома 5 мая высказался о том, что успешные штаты не должны дотировать неуспешные под предлогом коронавируса. И призвал вместо дотаций стимулировать бизнес снижением налогов.
На это Ротшильд ответил президенту: "Мы не Украина". И добавил, что штат Нью-Йорк, подконтрольный демократам, платит в федеральный бюджет больше, чем получает назад.
Видимо, Ротшильд таким образом намекнул, что Трамп не должен шантажировать бедные штаты предоставлением помощи так, как он делал это с Украиной.
Напомним, что минувшей осенью Демпартия СЩА обвинили Трампа в том, что тот шантажировал президента Зеленского, требуя от него начать расследование коррупции семьи Байденов в Украине, а до тех пор, пока это не произошло, приостановил финансовую помощь.
Трамп эти обвинения отрицал.
Демократы даже запустили процесс импичмента Трампа.
Правда, доказательства обвинения Сенат не удовлетворили, и импичмент не состоялся.
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