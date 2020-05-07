Уже на следующей неделе, с 11 мая, в Украине начнут снимать карантин. Но морально устали от ограничений не только жители страны и предприниматели, но и местные чиновники.

Мэр Геннадий Кернес хочет открыть метро в Харькове с 12 мая, что не предусмотрено Кабмином на этом этапе. А его коллега Геннадий Труханов в интервью "Стране" сказал, что в Одессе карантин закончен.

Тем временем приближается День Победы. В последние годы усилиями бывшего президента и националистов 9 мая и так не праздновалось широко. В этом году из-за коронавируса "бессмертный полк" пройдет на балконах, а возлагать цветы будут группами не более десяти человек.

Хорошие новости по статистике заболеваемости Covid-19 - накануне был побит рекорд по выздоровевшим - 222 человека за сутки. Больны же в общей сложности 13 184, скончались за период пандемии 327 украинцев.

О том, как живет Украина и мир сегодня, новости о коронавирусе - в нашей хронике событий 7 мая, материал обновляется.

08:28 В Запорожской области полиция пыталась оштрафовать местного жителя, который ухаживал за огородом на придомовой территории. Ему вменялось нахождение без маски. Но суд Мелитополя постановил, что огород - не общественное место, и там можно работать без маски.

08:17 США собираются создавать свою альтернативу ВОЗ. Такого сценария не исключил госсекретарь Майк Помпео.

08:03 Луцкий горсовет 6 мая досрочно ослабил карантин.

Ранее здесь уже дали разрешение на работу мастерских по ремонту одежды, обуви, фотоателье, стоматологий, МАФов, сельскохозяйственных ярмарок.

Теперь позволяют работу магазинов, торгующих пестицидами, агрохимикатами, кормами, бытовой химией и средствами гигиены, деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками, а также транспортными средствами.

Работать смогут салоны и мастерские оптики, а также веломагазины и мастерские. Магазины строительных материалов, бытовой техники должны организовывать работу в режиме доставки.

Открываются также объекты по ремонту техники, бытовых изделий, химчистки, пункты изготовления ключей. И даже зоопарки.

07:57 Представитель ООН в Украине Пабло Матеу призвал власти Украины открыть границу для жителей неподконтрольных территорий, чтобы дать им возможность получить пенсии. Об этом он заявил в интервью "Немецкой волне".

"Имеет смысл открыть мобильные отделения "Ощадбанка" и на других пунктах пропуска (кроме Станицы Луганской - Ред.), чтобы люди могли там забрать пенсию и не ехать для этого в город. Если же люди захотят посетить родственников в Киеве или в других регионах, то в этих случаях, очевидно, должны применяться такие же предписания, как при пересечении границ, то есть, самоизоляция на две недели", - считает чиновник.

07:51 Карта covid-19 по заболевшим в Украине детям. Больше всего их в Черновицкой области - 177 человек. На втором месте Киев.

07:47 В США убили профессора Питтсбурского университета, изучавшего коронавирус. Ученый Бинг Лю был китайского происхождения. Застрелил его также китаец, сообщает CNN.

07:43 Если же смотеть по общему количеству заболевших за все время, то первая десятка стран выглядит так:

07:37 Первая десятка стран по новым заболевшим за среду, 6 мая. На второе место в мире вырвалась Бразилия, потеснив Россию. Также в списке снова страны Евросоюза - Испания и Франция. Хотя несколько дней они были ниже ТОП-10.

07:30 В мире постепенно снижается количество людей, которые пребывают в серьезном или критическом состоянии, вызванном covid-19. Если обычно их число не падало ниже 50 тысяч, то уже второй день оно держится на уровне 48 000.

В целом, конечно, в мировом масштабе количество "тяжелых" очень невелико.