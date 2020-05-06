В Киеве полицейские задержали возможного грабителя магазина, благодаря звонку наблюдательных горожан.

Об этом информирует портал "Киев оперативный" в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в полицию позвонили неравнодушные прохожие и сообщили, что неизвестный мужчина идет по улице, а из сумки у него торчит нечто, похожее на ствол оружия.

Отрабатывая полученный вызов, на одной из улиц Дарницкого района, патрульные заметили мужчину, похожего по описанию.

Инспекторы остановили гражданина, общаясь с полицейскими, последний вел себя странно и заметно нервничал. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у 19-летнего мужчины значительную сумму денег, объяснить происхождение обнаруженного он не смог. Также, полицейские обнаружили у гражданина что-то, примотанное к ноге скотчем. Впоследствии, мужчина рассказал инспекторам, что в сумке действительно имел оружие и показал место, где ее спрятал. Полицейские задержали гражданина.

В указанном молодым человеком месте патрульные обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие и, вероятно, патроны к нему.

В процессе общения человек рассказал, что причастен к разбойному нападению на улице Садовой. Гражданин, которого задержали патрульные, вероятно, под угрозой огнестрельного оружия завладел денежными средствами из продуктового магазина.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.

Ранее "Страна" сообщала, что на карантине украинцы стали на треть меньше убивать и вполовину меньше грабить.

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