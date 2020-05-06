Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью "Стране" рассказал о столкновениях на одном из городских пляжей из-за самостроя. В распоряжении нашего издания появилась видеозапись драки.

"Сегодня у нас были столкновения, так как мы освобождаем пляжи от всех этих надстроек, построек, которые занимают песочную зону. Начали приводить в порядок пляжи, и начались волнения среди бизнесменов", - сказал Труханов.

Мэр имел в виду кулачную схватку пляже 10-й станции Большого Фонтана. Там демонтировали деревянный помост, который решил соорудить депутат горсовета от "Блока Петра Порошенко" Денис Григорьев.

Фракция "БПП" не поддержала недавнее увольнение вице-мэров Петра Рябоконя и Андрея Котляра. Видимо, за это ее представителей теперь и терзают.

Первым под раздачу угодил Григорьев, который хотел обустроить на песке деревянный помост, не имея на это разрешительных документов. По всей видимости, на помосте должна была появиться терраса к кафе, которым владеет Григорьев.

На видео видно, что многие участники драки одели медицинские маски. Но при этом безопасную дистанцию совершенно не соблюдали.

Ранее "Страна" писала, что Труханов хочет открыть в Одессе пляжи вместе с парками и скверами.

Мы также рассказывали об участии Григорьева в акции против Михаила Саакашвили.