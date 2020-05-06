Президент Беларуси дал рекомендации о том, как не заразиться коронавирусом. По его мнению, нужно как можно больше дышать свежим воздухом и не приставать к женщинам.

Советы Батька дал во время встречи с журналистами во время посещения испытательного полигона НАН Беларуси.

"...Не лезь, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц! Если ты где-то терся там в семье - останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких. Ну а когда ты сидишь дома, опустив руки, сопли развесив, ну какой ты будешь здоровый человек? Я уже давно вам говорил, жить той жизнью, которой мы жили, и не лезть на рожон", - сказал глава соседнего государства.

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"Страна" цитировала заявление Лукашенко о том, что нет оснований переносить парад ко Дню Победы и президентские выборы.

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