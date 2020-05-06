В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе отели для граждан Египта откроются с 15 мая.

Об этом сообщает местное издание Shorouk News.

"В соответствии с распоряжением министерства туризма и по делам древностей Египта, отели Шарм-эль-Шейха и Хургады возобновят работу 15 мая. На первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня. В случае нарушения у отеля будет отзываться лицензия, и он будет закрыт", - указано в сообщении.

Министр туризма страны Халед аль-Анани заявил, что отели откроют только при соблюдении некоторых ограничений: обязательном наличии круглосуточной медицинской службы, ежедневном тестировании сотрудников на коронавирус и обеспечении им средств защиты. Также необходимо будет проводить дезинфекцию помещений и территории отеля, измерять температуру у постояльцев и обеспечить их средствами дезинфекции. Уборку номеров будут проводить раз в день, места общественного пользования станут дезинфицировать каждый час.

Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули постановил прекратить все массовые мероприятия, в том числе, свадьбы. Также закрыты будут джакузи, спа, сауны и шведские столы. Некоторым заведением рекомендуют временно пользоваться только одноразовой посудой.

Гражданам Египта номера должны сдавать по себестоимости, чтобы позволить им поддерживать туризм соответственно собственному кошельку. Когда границы откроют для иностранных туристов, им придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса.

"Некоторые государства уже запрашивали открытие границ Египта для своих граждан, этот вопрос сейчас обсуждается властями республики", - отметил Халед аль-Анани.

Напомним, власти Египта, которые ранее продлили чрезвычайное положение в связи с коронавирусом до конца июля 2020 года, все-таки решились на целый ряд серьезных смягчений карантинного режима внутри страны.

Как сообщала "Страна", в Египте чрезвычайное положение в связи с коронавирусом продлится еще три месяца - до конца июля 2020 года. Соответствующее решение приняли президент и правительство страны.