В киевском СИЗО разоблачили телефонных мошенников, которые обманывали украинцев на междугородные пассажирские перевозки. Об этом пишет прокуратура Киева.

Прокуратурой города Киева разоблачены заключенные в мошенническом завладении денежными средствами потерпевших.

Установлено, что мужчина, находясь под стражей в следственном изоляторе, звонил гражданам и предлагал им услуги междугородных пассажирских перевозок в условиях карантина. Минимальная стоимость бронирования составляла 700 гривен, которые потерпевшие перечисляли на банковскую карточку мошенника. Кроме того, отдельные граждане, под предлогом возврата средств за билеты, оказывали злоумышленнику данные своих банковских карт, с помощью которых последний снимал остальные денежных средств, находящиеся на этих карточках.

Так, 5 мая по результатам принятых правоохранителями мер удалось установить личность злоумышленника. В камере, где он содержится, правоохранители обнаружили и изъяли мобильный телефон, который использовался при совершении преступлений.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее "Страна" сообщала, как в 11 областях Украины кибер-мошенники на 3,5 млн грн обманули желающих купить медицинские маски.

Также мы рассказывали, что четыре телефонных мошенника из Запорожья обманули киевских пенсионеров на 1,1 миллион гривен.