Власти США, в середине апреля обвинившие Китай в создании коронавируса, сейчас до конца не уверены в том, что новый вирус происходит из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Как сообщает "Инетрфакс", об этом на брифинге в Вашингтоне в среду заявил глава Государственного департамента Майк Помпео.

"Полной уверенности в этом у нас нет", - сказал высокопоставленный чиновник.

Однако в то же время Помпео отметил, что у Вашингтона "есть немало данных, указывающих на то, что вирус происходит из этой лаборатории".

Госсекретарь добавил, что для Пекина "самый простой способ помочь прояснить картину - это транспарентность".

По его словам, американская сторона не раз тщетно запрашивала у КНР медицинскую информацию о коронавирусе. Помпео считает, что из-за сокрытия Китаем важных сведений многие страны мира вовремя не смогли приготовиться к противостоянию инфекции.

"Коммунистическая партия Китая ввела весь мир в заблуждение. Они знали больше (о вирусе - Ред.)", - сказал дипломат.

Ранее "Страна" анализировала, зачем США обвиняют Китай в создании коронавируса.

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