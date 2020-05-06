Коронавирус - это худшее, что случалось с Соединенными Штатами. Он хуже даже атаки на Перл-Харбор и теракта 11 сентября.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем (атака на - Ред.) Всемирный торговый центр (11 сентября 2001 года - Ред.). Подобного нашествия никогда не было, и этого не должно было случиться. Это могло быть остановлено у источника. Это могло быть остановлено в Китае", - заявил он.

Накануне Трамп заявлял, что Китай имел все возможности для предотвращения пандемии, но из-за продолжительного сокрытия факта появления и распространения коронавируса, подверг опасности весь мир.

На данный момент в США коронавирусом болеют более 1,2 миллиона граждан, более 70 тысяч человек умерло. Штаты остаются лидером по заболеваемости и смертности от коронавируса.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в скором будущем специалисты подготовят и презентуют отчет о происхождении коронавируса нового типа, из-за которого ВОЗ в марте объявила пандемию.

Как сообщала "Страна", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что привлечет Китай к ответственности, если вина Пекина за распространение коронавируса будет доказана.