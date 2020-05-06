Глава Украины Владимир Зеленский присвоил трем бригадам Сухопутных войск имена Владимира Мономаха, Ивана Мазепы и Якова Гандзюка.

Соответствующий указ был подписан в среду, сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, Зеленский присвоил 53-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени князя Владимира Мономаха"; 54-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск – почетное наименование "имени гетьмана Ивана Мазепы", 59-й отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск – почетное наименование "имени Якова Гандзюка" (украинский военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, атаман бригады армии УНР времен Центральной Рады).

Указ был подписан в среду с целью "восстановления исторических традиций национального войска о названиях военных частей, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, а также по случаю Дня пехоты".

Напомним, Зеленский присвоил звание Героя преподавательнице и спасателю, погибшим при пожаре в Одесском колледже.

Также мы писали, что Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам "Альфы".