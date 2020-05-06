Более 90 тысяч врачей во всем мире больны коронавирусом. Это данные, известные по результатам исследований в 30 странах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международный совет медсестер.

Так как данные были взяты только в 30 странах, эксперты предполагают, что на самом деле количество инфицированных среди медработников может достигать 200 тысяч. Отмечается, что власти некоторых стран скрывают или занижают цифры, что приводит к еще большему числу заражений.

"Число случаев инфицирования работников здравоохранения возросло с 23 тысяч, и мы считаем, что их более 90 тысяч, но это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира", - заявил исполнительный директор Совета Говард Кэттон.

В то же время Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не все из 194 ее стран-членов делятся достоверной информацией об общем количестве заражений и о заболеваемости среди врачей.

Всего в мире известно о 3,68 миллионах заболевших коронавирусом. Из них 1,21 миллион пациентов уже излечились, а 258 тысяч человек умерло.

Напомним, медперсонал Одесского областного клинического центра, который входит в список больниц первой волны госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, жалуется на нехватку врачей, медицинского оснащения и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщала "Страна", в Украине 137 детей из 881 (то есть примерно каждый шестой - Ред.), у которых был подтвержден диагноз Covid-19 уже выздоровели. Таким образом, сейчас коронавирусом болеет 744 ребенка. 10 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.