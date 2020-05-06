Ученые из Великобритании а Франции проанализировали геном коронавируса SARS-CoV-2 и определили промежуток времени, когда его впервые могли подхватить люди.

Скорее всего, это произошло между 6 октября и 11 декабря 2019 года.

Результаты исследования под названием "Появление геномного разнообразия и повторяющихся мутаций SARS-CoV-2" опубликовала база данных ScienceDirect.

Исследователи взяли набор данных из 7666 публичных сборок генома и проследили появление геномного разнообразия с течением времени. Результаты их работы соответствуют предыдущим аналогичным оценкам, согласно которым общий предок всех вариаций вируса возник к концу 2019 года и тогда же инфицировал первого человека.

По их мнению, началом эпидемии COVID-19 можно считать период между 6 октября и 11 декабря 2019 года. Эти даты в целом согласуются с предыдущими оценками, выполненными для меньших подмножеств геномных данных COVID-19 с использованием различных вычислительных методов. Хотя их все же следует принимать с некоторой осторожностью.

Генетическое разнообразие популяций SARS-CoV-2, циркулирующих в разных странах, также указывает на то, что каждая из локальных эпидемий была вызвана большим количеством независимых внедрений вируса. Основным исключением из этой схемы является Китай, источник первоначальной вспышки, где присутствует лишь небольшая часть мирового разнообразия вариаций вируса.

Выводы ученых исключают предположение о том, будто SARS-CoV-2 циркулировал задолго до того, как его идентифицировали. В таком случае коронавирус сейчас бы уже заразил значительную часть населения планеты.

Ранее "Страна" приводила данные, согласно которым единичные случаи заражения коронавирусом могли быть в Швеции еще в ноябре 2019 года.

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