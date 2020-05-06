Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.

Об этом Билецкий заявил в эфире телеканала "Zik".

"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" (членов "Правого сектора" - Ред.) честно воевала на фронте. Я не могу понять про кого мы говорим", - заявил он.

Напомним, сегодня стало известно, что убивший человека радикал Стерненко получил повестку в СБУ.

Ранее сообщалось, что Ультрас "Динамо" пригрозили массовыми протестами, если радикалу Стерненко объявят подозрение в убийстве.

Ранее "Страна" подробно рассказывала кто такой Сергей Стерненко.