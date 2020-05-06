Во время летнего сезона 2020 в Турции на туристов и их обслуживание наложат некоторые ограничения в связи с пандемией, чтобы не подвергать риску путешественников и граждан страны.

Об этом сообщает местное издание Sabah со ссылкой на министерство туризма страны.

"В соответствии с требованиями министерства культуры и туризма Турции, гостиницы этим летом могут быть заполнены максимум на 60%. У туристов при заселении будут измерять температуру и выдавать им маски. В отелях будет оборудована карантинная зона, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19", - указано в сообщении.

Также регулярно будут протираться дверные ручки и другие поверхности, а гостиничные номера будут простаивать без людей по 12 часов между заселениями. Продукты в зоне питания закроют стеклянными дверцами, чтобы снизить к минимуму попадание биоматериалов на общую еду.

Между столами расстояние увеличат до полутора метров и сократят количество одновременно принимающих пищу туристов.

Также отели временно уберут кофемашины и автоматы с напитками, возле которых часто собираются люди.

Социальную дистанцию сохранят на пляжах, в бассейны добавят хлорки, а фитнес-залы и спа закроют до следующего года.

Напомним, в Турции разработан план выхода из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции: появятся отели с "сертификатами здоровья", социальное дистанцирование, персонал отеля будет в масках и спецодежде, а запрет на шведский стол и систему All Inclusive станут нормой. Также вырастут цены на гостиничные номера, поскольку нагрузку планируют снизить вдвое.

Как сообщала "Страна", за сутки в Турции было выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных перевалило за 120 тысяч.