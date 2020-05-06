Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что в приморском городе вместе с парками и скверами необходимо также открывать пляжи. Однако Кабмин в своем решении об ослаблении карантина не учел местной специфики и вообще не упомянул о пляжах.

Об этом градоначальник рассказал в интервью "Стране".

По словам Труханова, Кабмин неадекватно воспринимает объективную действительность.

"Разрешили прогулки в парках, скверах, только забыли, что Одесса – это морские ворота Украины. В Одессе, если есть море, то соответственно, есть пляж. А что в распоряжении Кабмина сказано по поводу пляжей?" - задал риторический вопрос мэр.

Труханов считает не логичным то, что правительство не вспомнило о пляжах.

"Ну, если парки можно, то чем парк отличается от пляжа? Это такая же зона отдыха, общественное пространство, куда люди естественно хотят пойти прогуляться. У нас парк "Юбилейный" протяженностью семь километров, это парк, но рядом есть еще и песок. Как человеку объяснить, что сюда ходи, а сюда - уже не ходи? Здесь коронавирус, а там – не коронавирус? Ну посоветуйте: как нам это людям объяснить?" - сказал градоначальник.

Он признался, что на выходных на пляжах Одессы наблюдается столпотворение.

"А вы посмотрите, что творится в субботу и воскресенье на пляже! Я сразу правительству говорил: если мы что-то запретили, мы должны быть в состоянии это проконтролировать. Потому что когда действует официальный запрет на посещения публичных мест, в том числе пляжей, и он не соблюдается, это порождает правовой нигилизм и пренебрежение к власти. Власть десакрализируется. Мы планируем сделать послабление", - заявил собеседник "Страны".

Ранее мы цитировали мнение мэра о Михаиле Саакашвили.

Целиком беседу с Трухановым можно прочитать по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, что после ослабления карантина киевские власти не собираются открывать пляжи в столичном Гидропарке.