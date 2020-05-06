В Харьковской области сообщили о 101 известном случае заражения среди врачей 27 больниц. Всего заболело 410 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Диагноз подтвержден у 101 медика", - заявил он. Так, за последние сутки коронавирус нашли у 13 врачей.

Всего в Харьковской области за последние сутки зафиксировали 30 заражений. Среди них жители Харькова, Змиевского, Чугуевского и Харьковского районов.

За все время эпидемии было госпитализировано 148 жителей региона, из которых 6 нуждались в лечении при помощи ИВЛ, а 204 пребывают на самоизоляции. Также сообщается, что 10 граждан умерло и 48 вылечилось.

Напомним, глава облгосадминистрации Алексей Кучер рассказал, что больше всего больных коронавирусом в Харькове, Харьковском районе, Змиевском, Чугуевском и Люботине.

Как сообщала "Страна", в Харьковской области число лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 среди медиков выросло на 8.