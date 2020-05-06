Двое действующих сотрудника Нацполиции Украины, а также один сотрудник СБУ состояли в банде, которая занималась похищением людей и вымогательством у них денег.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области в Facebook.

"Спецоперация по задержанию участников банды проведена прокурорами совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области и Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и области… Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также в состав банды входили еще двое граждан. Под процессуальным руководствам прокуратуры Киевской области всем пяти участникам банды сообщено о подозрении по фактам бандитизма, похищения человека и вымогательства (ст.257, ч.3 ст.146, ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

"Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали будущих потерпевших, изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства. После похищения они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все деньги. В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму $175 тыс", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обыска по месту жительства преступников были выявлены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки "прикрытия", которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.

Напомним, вчера стало известно, что в Киевской области раскрыли группировку, которая в форме полиции похищала людей и требовала у них деньги за свободу. Также банда устраивала погромы и разбои.

Также мы писали, что под Киевом задержали вооруженную банду, которая грабила элитные особняки.