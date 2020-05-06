Праздничные артиллерийские салюты в честь 75-летия Победы 9 мая пройдут в 29 городах России, несмотря на карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости в Телеграме.

Как видно на фото, салют проведут в 29 городах, включая Симферополь и Севастополь на территории аннексированного Крыма.

Список городов, где проведут салют на 9 мая. Фото: РИА Новости

Напомним, в середине апреля президент России Владимир Путин официально заявил о том, что парад к 75-й годовщине со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который планировался 9 мая, будет перенесен. Даты переноса он не назвал.

Как писала "Страна", ранее российский генерал-майор Сергей Липовой предложил перенести мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на 24 июня, в годовщину проведения первого парада в Москве в 1945 году.