Мэр Одессы Геннадий Труханов высказал свою версию о причинах и целях возможного нового назначения в Украине бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

В интервью "Стране" градоначальник предположил, что перед Саакашвили поставлена задача найти управу на власти регионов, которые смеют в чем-то не соглашаться с Киевом.

"Власть должна найти на всех управу. А управа у них одна – правоохранительная машина и машина репрессий... Суды антикоррупционные как-то там работают, следователи НАБУ что-то там расследуют, прокуратура что-то делает. Нет лидера, который бы организовал это и пошел "косить" всех мэров неугодных, чиновников. Поэтому вытащили человека, которому терять нечего вообще – Михаила Саакашвили", - сказал Труханов.

По его мнению, придуманная для Саакашвили должность главного советующего по реформам - чисто формальная.

"А на самом деле что он собрался реформировать? Ничего. Под видом реформ он возглавит эту борьбу, и его команда, которой тоже терять нечего, поедет в Харьков, Одессу, Днепр. Куда скажут, туда и поедут", - уверен мэр.

Он считает, что гостя из Грузии призвали потому, что Киев пытался кого-то найти в Украине, но не смог этого сделать.

"...Им же надо будет нам как-то в глаза смотреть. Это наша страна. А Саакашвили что? Он сегодня здесь пофестивалит, завтра его еще куда-то назначат", - объяснил собеседник "Страны".

Труханов добавил, что Саакашвили нельзя недооценивать.

"Он очень способный. Поверьте мне. Одному человеку дадут полномочия, генеральские погоны, а он ничего сделать не сможет. А этому можно только палец позволить вставить, и он все расковыряет, и будет делать все, что считает нужным. Я понимаю, кто его окружение и где оно здесь. И знаю, кто хочет это сделать чужими руками", - резюмировал одесский мэр.

Полностью интервью с Трухановым читайте здесь.

Ранее "Страна" писала о недовольстве в Киеве Харьковом и Одессой, где посмели отказаться закрывать рынки на карантин.