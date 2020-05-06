Восьмилетняя девочка погибла под грудой песка неподалеку от пгт Золочев Харьковской области. Инцидент произошел в среду, 6 мая, в результате обвала грунта в песчанном карьере, где девочка играла с другими детьми. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило около 15:20.

"Трое детей (9, 8, 5 лет) в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком", - говорится в сообщении.

Двоих детей удалось вытащить из-под песка сразу, а 8-летнюю девочку - только спустя 15-20 минут. Ребенок был без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли и девочка скончалась.

Информация о случившемся внесена в ЕРДР по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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