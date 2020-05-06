Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нашел виновных в обмане врачей, которым так и не выплатили надбавку в 300%.

Об этом он заявил во время своего видеообращения к украинцам в среду, 6 мая.

"Еще в середине апреля правительство перевело деньги для выплаты надбавок нашим медикам, которые борются с коронавирусом, но в отдельных регионах есть случаи, когда эти деньги выплачены не были. Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которых заслужили эти отдельные чиновники. Такое обращение с украинскими врачами является недопустимым. Всем главам ОГА я поручаю полностью погасить задолженность перед врачами. На следующей недели мы получим полную информацию по каждому человеку и медработнику на счет полученной ими зарплаты и надбавок", - заявил Зеленский.

По его словам, в тех регионах, где будут невыплаты, головы ОГА, как минимум, будут лишены зарплаты, а возможно и должности.

Напомним, в апреле власти пообещали медикам, что вместе с зарплатой за месяц все врачи, которые работали с коронавирусными больными, получат надбавки в размере 300% от обычной заработной платы. Но получить надбавки в регионах удалось далеко не всем. После этого в Минздраве заявили, что считают, что в этом виноваты местные власти.

В связи с этим по всей стране прокатилась серия протестов, о чем "Страна" подробно писала в материале "Ждали 300%, а получили копейки".