Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу о введении пятипроцентного общенационального барьера на местных выборах. Что значительно усложнит небольшим партиям доступ в местные советы.

Свой комментарий глава государства дал во время видеообращения, записанного 6 мая.

"Несколько слов о политике, но тоже, так сказать, в контексте медицины. Дело в том, что у отдельных политических партий активизировался вирус, который сидит у них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность".

Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть" в местные органы власти. Фактически - лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему.

Я этого не допущу. Право быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины, и Президент является гарантом соблюдения этого права.

Поэтому никаких "двух третей", "пяти процентов" или других "схем" не будет.

Это позиция и моя, и партии "Слуга народа". А старым политикам могу сказать только одно. Если в каком-либо регионе нашей страны у вас нет поддержки, то менять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство".

Правда, непонятно, почему Зе обвинил какие-то другие партии, когда идею о 5% придумал его же соратник. Как писала "Страна", ранее об инициативе ввести барьер в 5% рассказывал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Видео: YouTube/ 112 Украина