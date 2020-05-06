Кабмин утвердил список товаров, на которые не распространяется запрет, предусмотренный статьей 54 закона "О предотвращении коррупции", что позволит органам исполнительной власти безвозмездно получать необходимые товары медицинского и противоэпидемического назначения в течение действия карантина

Об этом сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на главу ведомства Дениса Малюську.

Как отмечается, ранее статья 54 соответствующего закона полностью запрещала получения льгот, услуг и имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления.

В указанный перечень вошли лекарственные средства для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, дезинфекционные средства и антисептики, медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных, расходные материалы для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, медицинские изделия, лабораторное оборудование, расходные материалы, реагенты для лабораторных исследований, медицинские изделия (расходные материалы) для патологоанатомических отделений, транспортные средства для учреждений здравоохранения системы экстренной медицинской помощи и санитарной авиации (авиационной медицины).

Данные товары могут быть добровольно переданы центральному органу исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере здравоохранения, другим центральным органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения, контроля качества и безопасности лекарственных средств, противодействия ВИЧ инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, и структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Напомним, Зеленский обязал Минздрав взять на себя поставку масок и халатов в Украину.

Также мы писали, что Кабмин ввел госрегулирование цен на продукты и медтовары.