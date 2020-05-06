Кабмин утвердил список товаров, которые могут добровольно передаваться органам здравоохранения во время карантина
Кабмин утвердил список товаров, на которые не распространяется запрет, предусмотренный статьей 54 закона "О предотвращении коррупции", что позволит органам исполнительной власти безвозмездно получать необходимые товары медицинского и противоэпидемического назначения в течение действия карантина
Об этом сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на главу ведомства Дениса Малюську.
Как отмечается, ранее статья 54 соответствующего закона полностью запрещала получения льгот, услуг и имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления.
В указанный перечень вошли лекарственные средства для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, дезинфекционные средства и антисептики, медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных, расходные материалы для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, медицинские изделия, лабораторное оборудование, расходные материалы, реагенты для лабораторных исследований, медицинские изделия (расходные материалы) для патологоанатомических отделений, транспортные средства для учреждений здравоохранения системы экстренной медицинской помощи и санитарной авиации (авиационной медицины).
Данные товары могут быть добровольно переданы центральному органу исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере здравоохранения, другим центральным органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения, контроля качества и безопасности лекарственных средств, противодействия ВИЧ инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, и структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.
Напомним, Зеленский обязал Минздрав взять на себя поставку масок и халатов в Украину.
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