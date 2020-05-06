В четверг, 7 мая, в разных частях Украины будут наблюдаться чуть ли не все существующие погодные явления. От дождей с грозами и штормовым ветром до снега с морозами.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, погодные капризы будут обусловлены циклоном и атмосферными фронтами.

Ближайшей ночью непогода накроет западные области: в Карпатах и ​​Прикарпатье возможен дождь, местами мокрый снег и просто снег. Также не будет безоблачного ясного неба над севером Украины, Харьковщиной, Полтавщиной, Винницкой областью, Кропивницким и части Черкасской области.

Днем область неустойчивой погоды переместится восточнее. Наиболее вероятны сильные дожди вдоль полосы Киевщина-Житомирщина-Виннитчина - вплоть до Одесской области.

В западных областях завтра местами возможны небольшие осадки.

7 мая ветер в Украине ожидается северо-западного и западного направлений. В западных регионах, местами на севере, юге и в центре возможны штормовые порывы.

Температура воздуха ближайшей ночью в среднем будет +5...+9 градусов, на востоке +8...+13 градусов, на западе +2...+6. В Карпатах от 2 градусов тепла до 3 мороза, на высокогорье до -3...-6 градусов.

Днем в основном по стране будет +8...+14 градусов, в центре, на юге и на Сумщине - +12...+17 градусов, в восточных областях - +15...+20.

В Киеве день выдастся влажный и холодный. Пройдет дождь, ближайшей ночью температура опустится до +4...+6 градусов, днем поднимется до ​​+10...+13.

Потепление начнется 9-10 мая. Однако волны холода еще накроют Украину в середине следующей недели.

Прогноз Натальи Диденко можно сопоставить с данными Гидрометцентра, которые приводили "Страна".

Ранее мы сообщали, что сегодня в Карпатах была снежная буря.