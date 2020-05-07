С понедельника, 11 мая, в Украине начнут снимать карантин. Мы уже рассказывали о том, что правительство разрешило открывать ряд заведений по продаже товаров и услуг.

Кабмин, принимая эти решения, добавил, что по каждому пункту будут разъяснения в отдельном постановлении Минздрава. "Страна" изучила этот документ, который подписан главным санитарный врачом Виктором Ляшко.

В этом материале мы расскажем, как будут работать магазины, кафе и рестораны, парикмахерские и салоны красоты, парки и спортплощадки, нотариусы, больницы.

Общие требования к бизнесу, выходящему из карантина

Начнем с требований, которые предписаны для всех сотрудников магазинов, кафе и ресторанов, парикмахерских и нотариальных контор.

Всех владельцев открываемого бизнеса обязали организовать измерение температуры всем сотрудникам перед их сменой. Те, у кого градусник показывает выше 37,2 и есть признаки ОРВИ, к работе допущен быть не должен.

Все работники обязаны быть в масках и одноразовых перчатках. Собственник обязан организовать не менее чем пятидневный запас таких защитных средств.

Все сотрудники дополнительно должны обязаны регулярно мыть руки не реже чем раз в три часа. Если чихают и кашляют - прикрывать нос и рот согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой, воздержаться от прикосновений руками лица.

Работники обязаны воздержаться от контактов с теми, у которых есть симптомы ОРВИ. При появлении симптомов у них самих - обязаны самоизолироваться.

Сотрудники из группы риска - старше 60 лет и хроническими заболеваниями - должны быть временно отстранены от работы.

Все клиенты должны иметь возможность продизенцифировать руки. Антисептик власти требуют устанавливать на входе что в офисы, что в магазины или салоны красоты. Концентрация этилового спирта в нем должна быть не менее 70%.

Обо всех описанных выше ограничениях и правилах посещения клиент должен быть информирован. Такие же уведомления должны быть сайте компании и в ее социальных сетях.

Теперь разберемся в конкретных требованиям магазинам, ресторанам, больницам и так далее.

Магазины и ТРЦ

Продуктовые Украине продолжают работать в прежнем режиме, послаблений для них власти не выпустили.

Зато разрешили работать непродовольственным магазинам. К таким относятся: одежда, обувь, канцелярские товары, галантерея-парфюмерия, посуда, товары для спорта и туризма, электротовары, игрушки, бытовая химия, печатные издания, хозяйственные товары для домашнего обихода (обои, инструменты, сельхозинвентарь).

Ограничений для магазинов пять:

Посещение магазинов без масок и респираторов запрещается. Внутри помещения клиенты должны быть рассредоточены на расстоянии из расчета один человек на десять квадратных метров. Контакт между продавцом и клиентом должен быть с условием соблюдения дистанции. На полу должна быть нанесена маркировка о соблюдении дистанции. Влажная уборка и проветривание не реже чем каждые два часа, до открытия и после закрытия.

При этом в документе от Минздрава ничего не сказано о работе торговых центров, где размещено множество магазинов непродовольственной направленности. Но в решении Кабмина от 4 мая говорилось, что запрещена только работа фудкортов и развлекательных зон в ТРЦ.

То есть обычные магазины по идее могут работать.

Можно предположить, что в этом случае в торговые центры будут запускать также дозированно - как сейчас во многие супермаркеты (так, например, контроль прямо на входе осуществляет "Новус").

Кафе и рестораны

Итак, на летних терассах находиться можно. Но исключительно под открытым небом и при условии соблюдения дистанции - полтора метра от столика к столику.

Вход посетителей внутрь кафе и ресторанов запрещается.

Если блюда были заказаны дистанционно, их должны выдавать или через специально оборудованное окно, или через входную дверь. Место выдачи заказа следует оборудовать так, чтобы попадание клиента внутрь было невозможным.

В месте выдачи заказа должен быть установлен столик или полочка, куда бы еда отдавалась бесконтактно.

Клиент должен иметь возможность расчитаться картой.

Администрация кафе и ресторанов должна самостоятельно контролировать, чтобы вокруг здания не создавались очереди, дистанция между людьми должна быть не менее полутора метров.

Официальны и сотрудники, которые отдают еду на вынос по заказу, должны быть одеты в маски или рестораторы, и одноразовые перчатки.

Меню должны быть размещены рядом с местом выдачи заказа. Давать посетителям меню в руки запрещено.

Выдавать еду посетителям должны только в одноразовой посуде и закрытой таре.

Парикмахерские и салоны красоты

Прием посетителей в парикмахерские и салоны красоты должен проводиться только по предварительной записи. Промежуток между клиентами должен составлять 15 минут. То есть, после ухода одного, второй заходит только через четверть часа.

Ждать очереди клиенты должны на улице, соблюдая дистанцию не менее 1,5 метра. Допуск внутрь до начала процедуры разрешается только в маске или респираторе.

Разрешается одновременное пребывание клиентов из расчета один человек на десять квадратных метров площади.

Между местами предоставления услуг должна соблюдаться дистанция не менее двух метров.

Внутри помещения запрещено пребывание посторонних (ожидающих) за исключением одного родителя у ребенка и одного сопровождающего у инвалидов.

После каждого клиента необходимо будет проводить дезинфекцию. Дополнительно: влажная уборка не реже чем каждые два часа и в конце смены.

Парки, леса и спортплощадки

Правила Минздрава касаются не только парков - но и садов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортивных площадок.

На входе в эти зоны отдыха и досуга должны быть размещены плакаты о социальном дистанцировании и способах профилактики.

Нигде в них не могут проводиться организованные мероприятия: концерты, аттракционы.

Гулять могут группы не более чем по три человека с индивидуальной защитой.

Люди имеют право бегать и заниматься спортом под открытым небом при условии соблюдения дистанции. О том, что бегунам и прочим спортсменам обязательно нужны маски - не сказано.

То есть в целом открывается для посещения вся природа.

Нотариусы и адвокаты

Посещение адвокатов и нотариусов - по предварительной записи. Интервал между ними - 15 минут (как и в салонах красоты).

Ждать своей очереди клиенты должны на улице, соблюдая полутораметровую дистанцию.

Двери нотариальных контор должны быть заперты изнутри. Но владельцев обязали предусмотреть возможность, чтобы потенциальный клиент мог сообщить о своем визите (звонок, домофон). Если контора располагает возможностью, она может записать человека на прием (на сейчас или другое время).

Вход клиентам разрешен только в масках или респираторах.

Внутри помещения запрещено пребывание посторонних (ожидающих) за исключением одного родителя у ребенка и одного сопровождающего у инвалидов.

После каждого клиента необходимо будет проводить дезинфекцию. Дополнительно: влажная уборка не реже чем каждые два часа и в конце смены.

Больницы

Кабмин еще в понедельник сделал послабления для больниц, которые вступили в силу уже с 5 мая.

Принимать пациентов не с коронавирусом и не в срочных случаях теперь можно при таких условиях:

если заполненность коек в поликлиниках, определенных для госпитализации подтвержденных пациентов с Covid-19, составляет менее 50 процентов;

осложненное течение беременности и родов;

помощь беременным, роженицам, новорожденным;

оказания медпомощи в специализированных больницах пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказания паллиативной помощи в стационарных условиях;

госпитализации и плановые операции, если в результате их переноса (отсрочки) есть значительный риск для жизни.

Пациенты, которые срочно госпитализированы или прооперированы, подлежат обязательному тестированию на короновирус. То же самое и о тех, кто только должен поступить в больницы. Вот алгоритм, озвученный сегодня на брифинге главой МОЗ Максимом Степановым:

"Человек, который нуждается в госпитализации, по направлению врача по месту жительства должен пройти соответствующий тест, 2-3 дня находиться в самоизоляции и только после подтверждения отрицательного результата ПЦР-тестирование имеет право на необходимое лечение".

То есть лечь в больницу без согласования врача и теста на коронавирус не получится.

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