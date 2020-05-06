В четверг, 7 мая, Украина снова будет во власти дождей. Синоптики прогнозируют умеренные осадки, но местами в северных, а ночью и в западных областях, днем и в Винницкой ожидаются значительные дожди. На юге и востоке страны - незначительные осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на Правобережье в северо-западный, 7-12 м/с. На западе страны - порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха +4-9 градусов, в западных регионах и Винницкой области до +1-6. В дневные часы в Украине до +10-15 градусов. В восточных и большинстве южных областей ночью +7-12 градусов, а днем потеплеет до +16-21.

На высокогорье Карпат ночью значительный, а днем умеренный мокрый снег. Ночью заморозки 0-3 градуса. Днем температура воздуха составит +1-6 градусов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, синоптик спрогнозировала резкое ухудшение погоды в Украине.

Также мы сообщали, что 6 мая во Львове прошелся снегопад, а в Карпатах - снежная буря.