За апрель украинцы оформили через Приватбанк 2430 э-лимитов на перевод средств за границу. Из них более 71% (1738 операций) - на осуществление инвестиции за границу, что втрое больше по сравнению с февралем.

Об этом сообщается в релизе Приват банка.

Уточняется, что для размещения средств на собственных счетах за пределами Украины в апреле украинцы оформили в банке 690 (29%) э-лимитов. Всего за последний месяц ПриватБанк обеспечил обработку 85% от оформленных Украинской э-лимитов, 65% из которых онлайн через Приват24.

Также сообщается, что бесспорным лидером для инвестирования средств Украинские остается США - за апрель для инвестиций в американские компании оформлено 1551 э-лимитов. На втором месте Кипр - 114 -лимитов, также среди ТОП стран для инвестиций Германия (30 э-лимитов) и Грузия (20 э-лимитов) за месяц.

Э-лимит - это электронный лимит операций клиента, в рамках которого Банк позволяет отправлять переводы за рубеж для:

инвестиций за границу (например, покупка акций иностранных компаний);

размещение средств на собственных счетах в иностранных банках;

выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

Чтобы инвестировать в зарубежные активы через ПриватБанк, достаточно оформить заявку онлайн в Приват24. Видео: Youtube/ Приват банк

Ранее "Страна" разбиралась, почему банки обнуляют украинцам кредитки и сокращают лимиты для тех, кто пострадал в карантин.

Также сообщали, что в сети стали продавать данные пользователей Приватбанка.