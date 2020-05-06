Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/091322-эп под названием "Освободить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака". Она появилась на сайте главы государства 1 апреля и за 22 дня набрала необходимое количество подписей.

Реакция Зеленского опубликована на том же сайте.

По словам президента, руководитель его Офиса назначается на должность на срок полномочий главы государства и увольняется президентом.

"Согласно положению об Офисе президента Украины, утвержденному указом президента Украины от 25 июня 2019 года №436, руководитель Офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий президента Украины и освобождается от должности президентом Украины (пункт 9)", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил автора и проголосовавших за петицию за высказывание своей гражданской позиции и добавил, что Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят досудебное расследование, проверяя "имеющиеся у СМИ факты".

Зеленский пообещал, что о результатах расследования общество узнает через средства массовой информации.

Петиция была подана после громкого скандала с братом Ермака, который обещал устроить неких людей на высокие должности. Также ее автора возмутило, что с приходом Ермака якобы "резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией".

Между тем сегодня Ермак провел телефонный разговор с советниками лидеров стран Нормандского формата.