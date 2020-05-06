В Украине уже открылись более 50% продовольственных рынков. Об этом заявил министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко на встрече с представителями микро- и малого бизнеса, сообщается на странице министерства в соцсети.

По словам Петрашко, с 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и сегодня в Украине открылась 469 рынков из 872 существующих.

"Мы стараемся взвешенно реагировать на запросы, соблюдая баланс между сохранением экономики и сохранением здоровья людей. Уже есть первые смягчения карантина с 11 мая. Уже работает программа поддержки по частичной безработице. Есть программы по кредитованию. Мы всячески поддерживаем продление моратория на проверки бизнеса и готовы в дальнейшем к конструктивному диалогу", - добавил Петрашко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области после карантина заработали 13 агрорынков, еще 61 ожидает открытия.

Также мы сообщали, что руководители рынков Тернополя отказались открывать их, несмотря на добро от Кабмина.