Весенние заморозки в Украине могут привезти к потере 15-25% урожая 2020 года.

Об этом заявил директор Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Семеняк, передает пресс-служба института.

"Очень сильно пострадал рапс, который был недоразвит в осенний период или перерос, в определенной степени пострадали ячмень и озимые. Кто посеял очень рано ячмень – нанесен определенный ущерб, но не смертельный... Отдельные сорта озимой пшеницы не отечественной селекции, не привыкшие к нашим условиям, тоже сейчас не в лучшей форме", - рассказал он.

По словам Семеняка, урожай будет зависеть от морозостойкости сортов культур и технологий, которые используют аграрии. Большинство сортов, особенно украинской селекции, выдержали такие неблагоприятные условия.

"Поэтому озимая группа обеспечит урожайность не ниже среднего показателя. Но мы прогнозируем, что заморозки весной привели к поздней вегетации, растения уменьшили интенсивность своего роста и развития, соответственно, недобор урожая может достигать 15-25 процентов", - сказал он.

Напомним, в конце апреля в Украине ухудшили прогноз на урожай текущего года из-за пандемии и засухи.

Также мы писали, что в Украине заморозки погубили будущий урожай черешни и персиков.