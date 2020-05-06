Власти Германии решили ослабить карантин, поскольку, по их мнению, первый этап эпидемии пройден. В стране открывают все магазины (с сохранением требования соблюдать меры гигиены), а со второй половины мая возобновляют игры Бундеслиги.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующее постановление канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель ФРГ, принятое 6 мая.

Самым ожидаемым послаблением является открытие всех магазинов вне зависимости от их размера (в конце апреля в ФРГ разрешили работать магазинам площадью не более 800 квадратных метров). При этом торговые точки обязаны не допускать возникновения очередей, контролировать поток покупателей и соблюдение дистанции в полтора метра.

Что касается чемпионата Германии по футболу, он возобновится без зрителей во второй половине мая. Точная дата пока неизвестна: это может быть 15 или 21 мая. Все участники встреч и обслуживающий персонал должны будут соблюдать строгие меры безопасности.

Организаторы немецкой футбольной лиги также намерены регулярно тестировать игроков на наличие коронавируса.

Таким образом, Бундеслига станет первым из европейских первенств, которое стартует после перерыва из-за пандемии.

Спортивные площадки и тренировочные центры в ФРГ начнут открывать согласно плану, который будет разработан в каждой из 16 федеральных земель. Также под ответственность руководства земель отдана разработка планов возобновления работы баров, ресторанов и отелей.

Крупные массовые мероприятия, уличные фестивали и гуляния останутся под запретом минимум до 31 августа.

Ослабление ограничительных мер прокомментировала Ангела Меркель.

"Первую стадию пандемии мы прошли, но мы только в начале пути. Мы добились цели замедлить распространение вируса. Граждане действовали ответственно и следовали предписанным ограничениям", - сказала канцлер журналистам в Берлине.

Информация о том, что власти Германии намерены ослабить карантин, появилась в СМИ сегодня утром.

Как писала "Страна", к настоящему моменту количество зараженных коронавирусом в ФРГ составляет 167 007 человек.