Отели Турции летом будут работать с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса - гостиницы могут быть заполнены максимум на 60%.

Об этом сообщает газета Sabah, в среду, 6 мая.

В издании говорится, что в соответствии с требованиями министерства культуры и туризма Турции, гостиницы этим летом могут быть заполнены максимум на 60%. У туристов при заселении будут измерять температуру и выдавать им маски, а в отелях будет оборудована карантинная зона, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на Covid-19.

Сообщается, что дверные ручки и другие поверхности в отелях будут регулярно дезинфицироваться, номера после выселения гостей будут оставаться пустыми в течение 12 часов. В зонах питания продукты будут закрыты защитной стеклянной панелью на случай кашля и чихания кого-то из гостей. Между столами будет соблюдаться дистанция 1,5 метра, а количество людей в обеденных залах будет ограничено. Также временно исчезнут кофемашины и другие автоматы с напитками, которыми массово пользуются постояльцы.

Также отмечается, что на пляжах будет соблюдаться социальная дистанция. Уровень хлора в бассейнах будет поддерживаться на значительном уровне. Спа-центры и фитнес-залы в этом сезоне будут закрыты.

Ранее мы писали, что систему "все включено" в гостиницах Турции отменят из-за пандемии Covid-19.

По данным на 5 мая, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции приближается к 130 тысячам.