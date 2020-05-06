Государственная аудиторская служба провела ревизию АО "Укрзализныця" и ее филиалов и выявила нарушения деятельности компании на общую сумму 11,8 млрд гривен в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года. Об этом говорится на сайте Госаудитслужбы.

Уточняется, что Госаудитслужба провела плановую выездную ревизию финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24 филиалов.

Ревизией установлены нарушения финансовой дисциплины и недочеты в деятельности АО, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 млрд гривен, в частности, недополучены доходы на сумму 210,1 млн гривен из-за занижения тарифов, арендной платы, невзыскания штрафных санкций и обеспечений выполнения договоров.

Нарушения в сфере оплаты труда составили 55,4 млн гривен. Завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров, сверхнормативное списание материалов составили 184,6 млн гривен, а невыполнение договорных обязательств, приведшее к уплате финансовых санкций, - 50,8 млн гривен.

Кроме того, Госаудитслужба установила нарушения в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 млрд гривен.

В частности, было зафиксировано безосновательное возвращение филиалом "Центр обеспечения производства" поставщикам дизельного топлива, что привело к потере 94,3 млн гривен.

Указанный филиал приобрел природный газ у ООО "Скела Терциум" и ООО "Юг-Газ" для нужд "Укрзализныци" и его филиалов на сумму 1,5 млрд гривен, а филиал "Юго-Западная железная дорога" - услуги по ремонту рельсовых автобусов PEZA у частных субъектов хозяйствования на сумму 48,9 млн гривен без проведения процедур, определенных законом о публичных закупках.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" начнет выход из карантина с запуска электричек.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" переводит своих сотрудников на сокращенную неделю.