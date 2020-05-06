Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус за декабрь прошлого года получил зарплату в 5,5 тыс. грн, а его заместитель Мустафа Найем - в 25 раз больше.

Соответствующую таблицу с зарплатами руководства госконцерна опубликовал в своем Телеграм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Таблица с зарплатами заместителей Абромавичуса. t.me/kachuratut/828

Как сообщает "Pavlovskynews", Качура пояснил, что после составления аппаратом Верховной Рады административного протокола на Абромавичуса из-за отказа отвечать на депутатский запрос о размере заработных плат, тот сам изъявил желание встретиться с нардепом, чтобы раскрыть все карты.

Как указано в таблице, экс-журналист и депутат Найем в декабре 2019 года получил после уплаты налогов 140,8 тыс. грн. Зарплата других заместителей достигала 210 тысяч.

По словам самого Абромавичуса, его низкая зарплата - результат предварительной договоренности с президентом.

Напомним, ранее Абромавичус объяснил, за что Найем в Укроборонпроме получает 310 тысяч зарплаты в месяц.