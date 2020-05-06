Российский угольный миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Ему было 52 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на двоих знакомых покойного.

По словам одного из источников, Босов свел счеты с жизнью в ночь на 6 мая.

А источник в правоохранительных органах добавил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

Причины этого поступка пока неизвестны.

Издание Forbes оценивает состояние Босова в 1,1 миллиарда долларов. Бизнесмен занимал 86-е место в списке самых богатых россиян.

Первым бизнесом россиянина называют Красноярский алюминиевый завод: в 1997 году Босов стал его совладельцем. А в 2000-м продал акции завода, после чего основал группу "Аллтек".

Основной актив Босова - это группа "Сибантрацит", крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2018 году компания производила 24,1 миллиона тонн угля и антрацита.

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