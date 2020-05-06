Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия считает, что фракция Владимира Зеленского будет голосовать за продление санкций против российских сайтов ("ВКонтакте, Яндекс", "Одноклассники", "Mail.ru" и прочие).

Об этом Давид Арахамия рассказал "Стране", в среду, 6 мая.

"Само решение - в компетенции СНБО, но мы будем голосовать за проект постановления о продлении. У нас большинство за то, чтобы продлить. Голоса есть", - сказал Арахамия.

"Вообще я к этому вопросу дискуссионно отношусь. У меня сын 14 лет и он пользовался некоторыми сайтами. Но в Facebook правильнее находиться", - добавил депутат.

Ранее мы писали, что глава СБУ предлагает расширить список запретных российских сайтов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Также сообщали, почему в Украине не хотят разблокировать Одноклассников и Вконтакте.