Радикал Сергей Стерненко, убивший человека в 2018 года, сообщил, что 4 мая получил повестку о вызове его на допрос от СБУ, которая была датирована 21 апреля.

Об этом он сообщил в комментарии "Громадскому радио".

По его словам, в повестке не было указано, для чего его вызывают и в каком он процессуальном статусе.

"Я думаю, эта повестка могла быть отправлена ​​для того, чтобы в дальнейшем попытаться заявить, что я скрываюсь или не появляюсь в органах досудебного расследования. Отсутствие определения процессуального статуса и процессуального действия могут говорить также о том, что следствие подготовило именно сообщение о подозрении", - заявил Стерненко.

Отметим, что в последние дни соратники Стерненко заявляют, что СБУ собирается вот-вот вручить ему подозрение. Видимо, с этим и связан комментарий самого Стерненко.

Он говорит, что друзья советуют ему искать политическое убежище в другой стране, но он уезжать не хочет.

Отметим, что даже если б он и захотел куда-то поехать попросить политического убежища, то мог бы выехать только в Беларусь (все остальные страны-соседи закрыли въезд для иностранцев). Но вряд ли он мог бы расчитывать, что Лукашенко даст ему убежище.

"Страна" неоднократно рассказывали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти два года ему удается избегает наказания из-за покровительства высоких чинов - при Порошенко из СБУ, а при Зеленском - экс-генпрокурора Рябошапки. Последний забрал дело из полиции, которая собиралась вручить Стерненко подозрение, и передал его в СБУ.

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала, почему аргументы Стерненко в деле об убийстве несостоятельны.

О том, кто на самом деле такой Стерненко можно прочитать в нашем материале.