Депутата Львовского областного совета от "Самопомочи", начальника Управления коммунальной собственности департамента экономического развития Львовского городского совета Инну Свистун подозревают в служебной халатности, которая привела к недополучению бюджетом Львова почти 1,2 млн гривен.

Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко на своей странице в Facebook.

"Подписала подозрение депутату Львовского облсовета – начальнику одного из управлений Львовского городского совета в служебной халатности, повлекшей за собой недополучение почти 1,2 млн грн бюджетом города", – написала Диденко.

Прокурор не указала название управления, но из контекста становится ясно, что речь идет именно об управлении коммунального имущества, поскольку речь идет об аренде городского имущества. Это управление возглавляет депутат Львовского областного совета Инна Свистун.

"По состоянию на 1 января 2019 года в управлении коммунальной собственности горсовета учитывалось 1980 договоров об аренде имущества, принадлежащего городу", - пишет Диденко.

По словам прокурора, Свистун заключила 16 договоров аренды с физическими лицами и отдельными общественными организациями по необоснованно заниженной ставке (2% от стоимости помещений, а не 6%, как того требует утверждена горсоветом методика расчета арендной платы за пользование имуществом территориальной общины г.Львова).

"Среди прочих такие договоры заключены с общественными организациями: "Самопомич", "Львовская областная республиканская христианская партия" (2), "Институт политических технологий" и т. п. Вследствие этого бюджет города недополучил 1 189 049 грн. Также следствием проверяется факт занижения стоимости объектов недвижимости, что влечет за собой занижение стоимости аренды. К примеру, арендная плата помещения 110,2 кв. м на ул. Армянской, 25 составляет около 9000 грн в месяц, на пл. Мицкевича, 6/7 площадью 318,2 кв. м – 30 000 грн в месяц, на пл. Рынок, 8 площадью 104 кв. м – 2 000 грн. При этом ориентировочная рыночная стоимость аренды имущества в центральной части города в десятки раз больше", - подытожила Диденко.

В то же время, в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщают, что начальница управления "в период с 2013 по 2018 применяла для расчетов с отдельными арендаторами коммунальных помещений арендную ставку ниже, чем это предусмотрено требованиями действующего законодательства". По данным полиции, уголовное производство расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).

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