На 40-50 % снизилась заработная плата медиков в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщили сами сотрудники медучреждения, которые вышли на улицу с протестом и устроили брифинг для журналистов.

"Примерно на 40-50% зарплата снизилась. И мы не знаем, почему так оценивают наш труд", - говорят врачи больницы скорой помощи.

"Мы спрашиваем тех, кто регулирует это: что нам делать дальше? Как нам дальше работать, как кормить семьи?.. Мы вышли для того, чтобы сказать, что мы бы хотели изменений, но изменений в лучшую сторону, а не смотреть, как система с каждым годом все ухудшается", - добавил один из медиков.

Напомним, в конце прошлого месяца медикам пообещали, что вместе с зарплатой за апрель все врачи, которые работали с коронавирусными больными, получат надбавки в размере 300% от обычной заработной платы. Однако не все медработники смогли получить надбавки. Минздрав считает, что в этом виноваты местные власти.

В связи с этим по всей стране прокатилась серия протестов, о чем "Страна" подробно писала в материале "Ждали 300%, а получили копейки".