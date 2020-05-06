Ивано-Франковск ждет разъяснений от Кабмина по поводу адаптивного сценария выхода из карантина, который должны ввести в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях после 11 мая.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал в комментарии "Стране" в среду, 6 мая.

"Ждем разъяснения от Кабмина, что такое адаптивный карантин для Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Пока не объяснили. До сих пор нет постановления Кабмина, которое регулирует некоторые вещи. Есть только рекомендации главного санитарного врача, как это будет работать. Потихоньку готовим бизнес к тому, что возможно открытие с 12 мая. Пока нет разъяснения об общественном транспорте, поэтому он будет работать в режиме по пропускам до 10:00 и с 16:00 до 21:30. Если разрешат работу в обычном режиме, то будем рассматривать возможность работы, но однозначно будут только сидячие места в транспорте, стоять и делать толкучку на этом этапе не разрешим.

Ждем решения, потому что пока это слова, нет документа. Сейчас у нас работают продуктовые рынки и магазины, также разрешили работу ресторанов на вынос. То есть все то, что не запрещено постановлением Кабмина. Все, что можно было открыть – мы окрыли", - заявил мэр.

Напомним, в конце апреля Марцинкив, который является членом партии "Свобода", во время оперативного совещания поручил вывезти всех ромов из Ивано-Франковска в Закарпатье. Его высказывание, попавшее в сеть, вызвало возмущение среди правозащитников и представителей международной общественности.

В связи с эти полиция региона открыла уголовное дело по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Позже Марцинкив извинился за эмоциональное заявление и уточнил, что речь шла о лицах, которые прописаны в Закарпатской области и нарушающих условия карантина на территории Ивано-Франковска.

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