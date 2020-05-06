"Виртуальная тюрьма с доступом к вашей информации". Приложение "Дія" обвинили в нарушении защиты персональных данных
Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.
Об этом со ссылкой на Евгения Захарова сообщают "Украинские Новости".
"Нарушает, конечно,и не только право на защиту персональных данных. Приложение нарушает право на приватность. В данном случае речь идет о приватности коммуникаций, потому что фактически орган правительства, который уполномочен это делать, снимает информацию с каналов связи без какого-либо решения суда", - сказал он.
Правозащитник добавил, что снятие информации должно основываться на законе и иметь легитимную цель.
"Вообще, снятие информации с каналов связи есть ни что иное как оперативно-розыскное мероприятие, предусмотренное законом "Об оперативно-розыскной деятельности", и оно допустимо только по решению председателя Апелляционного суда или его заместителя в отношении людей, которые готовят или совершили тяжкое или особо тяжкое преступление, если иным способом добыть информацию невозможно", - объяснил он.
Захаров заявил, что контроль самоизоляции с помощью электронного сервиса "Дій вдома" незаконный.
"Приложение ввели без какого-либо закона, основываясь только на постановлении правительства, никакого преступления люди, которые заболели, не совершили, поэтому применять в отношении их такие действия – нарушение права на приватность, в частности (нарушение) Конституции и Европейской конвенции. Этого делать нельзя было категорически. То есть это вмешательство в приватность, не основанное на законе, хоть цель и легитимная – забота о безопасности и здоровье граждан, с этим можно согласиться", - добавил он.
По словам Захарова, чтобы такие действия были законными, нужно было вводить чрезвычайное положение в связи с пандемией и прописать меры, которые принимаются для защиты от коронавируса, в специальном законе о ЧП, который должен принять парламент.
Главный редактор "Украинских новостей" Денис Иванеско прокомментировал заявление Захарова.
"Строили "государство в смартфоне", а построили виртуальную тюрьму с доступом к вашим геоданным и контактам", - поделился мнением Иванеско на странице в Facebook.
Напомним, 29 марта Кабмин обязал проходить самоизоляцию украинцев, которые вернулись из-за границы.
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